Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, sezonun ilk yarısını Erzurumspor maçıyla tamamladıktan sonra gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Edinilen bilgilere göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu geçtiğimiz günlerde başkan Baran Korkmazoğlu’na transfer listesini verdi. Listede yer alan oyuncularla görüşmelerin bugün itibariyle hız kazanması ve bazı yeni transferlerin 2 Ocak’ta başlayacak Antalya kampına katılması bekleniyor. Mevcut kadroda yer alan bazı oyuncularla da yollar ayrılacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, geçtiğimiz hafta içerisinde gazetecilere yaptığı açıklamada 4-5 oyuncu transfer etmek istediklerini söylemiş ancak mevki belirtmemişti.