Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği bugün Çorum'da başladı. 11 ilden 157 sporcunun katılımı ile gerçekleşen grup birinciliğinin açılış seremonisi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen törenle yapıldı. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Gençlik Spor Şube Müdürü Satı Yücel, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Okul temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar günün önemini içeren bir konuşma yaptı. Konuşmasında tüm sporculara başarılar dileyen Çağlar, centilmence ve hak edenin kazandığı bir müsabaka olmasını temenni etti.

Çağlar'ın konuşmasının ardından sporcuların geçişinin ardından sona erdi.



ÇORUM'DAN 14 SPORCU

TATAMİYE ÇIKACAK

Çorum'da düzenlenen Okullararası Yıldızlar Judo Grup Birinciliği'nde Çorum'dan 14 sporcu madalya mücadelesi verecek. Yarın sona erecek olan grup birinciliğinde tatamiye çıkacak olan Çorumlu sporcular ve okulları şu şekilde;

Miraç Sevik (Dumlupınar Ortaokulu), Murathan Uysal (Yıldırım Beyazıt İHO), Abdullah Yurttaş (Suheybi Rumi İHO), İlhan Yılmaz (Merkez İmam Hatip ), Yasef Arat Dilekçi (23 Nisan Ortaokulu), Umut Kabak (Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu), Özgür Veli Ünal (Ada Koleji), Poyraz Adıktı (Bilgi Koleji), Berra Temel (Dumlupınar Ortaokulu), Aysu Naz Çağıl (Yıldırım Beyazıt İHO), Şuğra Şükriye Özdemir (Merkez YBO), Melek Nur Köroğlu (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), Asiye Elif Bayat (Sakarya Ortaokulu), Abdullah Enes Öksüz (Sakarya Ortaokulu).