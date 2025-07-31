Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Belediye Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ile baş antrenör Mustafa Özdemir, Ankara’da giderek ayın zamanda Ankara Acıbadem Hastanesi Başhekimi olan hemşehrimiz Dr. Mehmet Yörübulut’un sahibi olduğu Premier Görüntüleme Merkezi ile sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardılar.

Özsaray ve Özdemir, aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Sağlık Kurulu’nda da yer alan Dr. Mehmet Yörübulut’a sponsorluk desteği için teşekkür ederken, isminin yazılı olduğu 19 numaralı Sungurlu Belediyespor forması hediye ettiler.