Sezona Düzce’de hazırlanan Arca Çorum FK’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, alternatifsiz tek bölge olan sol beke transfer için görüşmeler yoğunluk kazandı. Alternatif isimler arasında yer alan Hataysporlu Cemali Sertel’in takımın kamp yaptığı Düzce’deki otele davet edildiği öğrenildi. 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 25 yaşındaki Cemali Sertel geçen sezon Hatayspor formasıyla 31 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2.394 dakika süre alan Cemali, 2 gol atarken, 1 asist yaptı. Deneyimli savunmacı 5 sarı kart gördü.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ