Arca Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, 8 Ağustos’ta başlayacak yeni sezonda da passolig zorunluluğunun olduğuna dikkat çekilirken, taraftarlara bir an evvel passolig kartlarını almaları çağrısında bulunuldu.

Passolig gişesinin sistem güncellemesinden sonra yeniden hizmete açıldığının belirtildiği açıklamada, “2025-2026 sezonunda oynanacak tüm iç saha ve deplasman karşılaşmalarında Passolig kartı zorunlu olacaktır. Taraftarlarımızın Passolig kartlarını kolaylıkla temin edebilmeleri için Saat Kulesi-Hürriyet Parkı içerisinde bulunan Passolig Gişemiz, sistem güncellemesinin ardından yeniden hizmete açılmıştır.

Henüz Passolig kartı almamış taraftarlarımızı en kısa sürede gişemize bekliyoruz. passolig.com.tr web sitesi üzerinde de işlemleriniz yapabilirsiniz. Passolig kartı bulunan taraftarlarımızın ise vizeleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir” İfadeleri kullanıldı.