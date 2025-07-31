Topuk Yaylası Tesislerinde oynanan ve iki takım teknik direktörünün de yeni dizilişler ve taktikler denediği maçta ilk yarı 1-1 biterken, Arca Çorum FK’nın golü yeni transfer Oğuz Gürbulak’tan geldi.

İkinci yarıda iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliği yaparken, 17 yaşındaki milli golcü Hasan Ege Akdoğan’la fileleri bir kez daha havalandıran Arca Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arca Çorum FK, son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü, İran’ın Foolad takımı ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takım, hazırlık döneminde oynadığı maçlarda Zira FK’ya 2-1 yenilirken, Turan Tovuz’la 1-1, Manisa FK ile de 0-0 berabere kalmıştı.