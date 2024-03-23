Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Sivas’ta devam ediyor. Ankara TED Koleji, Tekirdağ Nazmiye-Seyfettin Koçak Ortaokulu ve Kars Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale adını yazdırmıştı.

Bugün Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanan yarı final maçında Çorum temsilcisi Hatay Koçören Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu maçı 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

Çorum temsilcisi bugün saat 13.00’de aynı salonda finalde Ankara veya Tekirdağ temsilcisi ile karşılaşacak.