İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum'daki kaçak yapılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ve AK Parti İl Başkanı'nı hedef alarak, kentteki kaçak yapılar konusunda tutarsızlık ve yetersizlik suçlamalarında bulundu.

"ZENGİN'DEN KORKAN GARİBANA ÇÖKEN BİR YÖNETİM"

Erkan Yıldız, yaptığı açıklamada, "Zengin'den korkan garibana çöken bir Çorum yönetimi ile karşı karşıyayız. Kaçak yapılarda ustalaşmış bir belediye başkanı ve sesini çıkarmayan belediye meclis üyeleri var" diyerek, kaçak yapıların mevcut olduğu Çorum'un merkezine dikkat çekti.

Yıldız, "Çorum'un ulu orta göbeğinde kaçak yapılar mevcut. Bunlara sesi çıkmıyorsa belediye başkanı alenen rüşvet yiyor veya korkuyor diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. " şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

AKP İL BAŞKANI'NIN KAÇAK YAPILARA GÖZ YUMMASI ELEŞTİRİLDİ

Yıldız, AK Parti İl Başkanı'nın kaçak yapılarla ilgili açıklamalarını da gündeme taşıdı. AK Parti İl Başkanı'nın kaçak bir yapıda kahve içip, boykot çağrılarına inat “buradayız” demesini tutarsızlık olarak nitelendirerek, "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN AŞGIN’A GÜVENMİŞTİK, YANILMIŞIZ"

Erkan Yıldız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ise özellikle kaçak yapılarla mücadelede başarısız olmakla suçladı. "Sayın Belediye Başkanı, Halil İbrahim Aşgın, seni biz düzgün ve tutarlı sanıyorduk ama yanılmışız. Çorum merkezde kaçak yapılar ile mücadele edemeyen birisin" dedi.

CHP MECLİS ÜYESİNE SORULAR

Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi ve yeni seçilen Meclis Grubu Başkanı Tuncay Yılmaz’a da çağrıda bulunarak, "Çorum merkezde başta AVM olmak üzere kaçak yapılar hakkında düşünceleriniz nedir? Meclis gündemine getirecek misiniz?" diye sordu.

YIKILMA TEHLİKESİ OLAN BİNALAR KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yıldız, ayrıca Çorum'daki yıkılma tehlikesi olan binaların halk için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bu binalar belediye tarafından ruhsat verildi. Ruhsatın yanı sıra kefen de verildi mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Yıldız, bu soruya TBMM'de soru önergesi verdiklerini ancak 1 aydır cevap alamadıklarını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR ELEŞTİRİLDİ

Yıldız, sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar için de eleştirilerini dile getirdi. "Saygı değer başkanım, avgun tarlasında resim atmakla olmuyor. Kaçak binalarda resmini bekliyoruz" diyerek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu.

Bu açıklamalar, Çorum'daki kaçak yapılar konusunda yaşanan gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye ve siyasi partiler arasındaki bu tartışmalar, kentteki inşaat ve yapılaşma düzeni üzerine yeni soruları gündeme getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ