Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, okuldaki sınıfları gezip, öğrencilerle sohbet eden Tekin, talepleri dinledi.

Tekin, İngilizce öğretmeni Eşref Doğan'ın doğum günü dolayısıyla bir sınıfa çiçek ve pastayla girdi. Öğrencileriyle doğum günü kutlanan Doğan, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Eğitimciler, öğretmenler odası buluşmalarındaki sohbet ortamında taleplerini aktarma fırsatı bulduklarını belirterek, Tekin'e hayata geçirilen bu uygulama için teşekkürlerini iletti.

Bakan Tekin, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alaca'da okul açılışına giderken yol güzergahında görevli emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası'nı ve Emniyet Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Tekin, polislere çiçek verdi.

Editör: AA AJANS