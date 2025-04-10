Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına ise Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi. Ayrıca karar ile birlikte İletişim Başkanlığında İstanbul Bölge Müdürü Metin Erol, Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, Antalya Bölge Müdürü Sabri İşbilen görevden alındı. İstanbul Bölge Müdürlüğüne Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, Antalya Bölge Müdürlüğüne Ahmet Uzun, Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Mustafa Tolga Karaoğlu, Konya Bölge Müdürlüğüne Oğuz Tunç, Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne ise Numan Günay atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ise Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sedat Kurnaz ve Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer görevden alındı.

Karar ile birlikte Bosna-Hersek nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki, Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur, Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı. Dışişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Burak Karartı görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğüne Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Nevzat Uyanık atandı.

Gelir İdaresi Başkanlığına açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına ise Mustafa Akpınar, Murat Coşkun, Sadık Demirbaş, Hayati Arslan, Serkan Kurnaz ve Vergi Başmüfettişi Halil Çağdaş Baran getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğünde ise açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine İsmail Karaman, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mücahid Vural, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Mehmet Ali Çalışkan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığına Cevdet Vural getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığında ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına Satuk Buğra Fındık ve Mahir Özcan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ise Hakan Nalbantoğlu atandı. Ayrıca 10 ilin İl Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı ve 18 ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğünde ise 6 ilin Orman Bölge Müdürü görevden alınarak 26 ilde Orman Bölge Müdürlüğüne atamalar yapıldı.

Karara göre Ticaret Bakanlığında Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kaya görevden alındı. Uluslararası Antlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Fatma Canan Nilüfer Dora ve Mehmet Hakan Akgün, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Kelleci ve Ticaret Müfettişliklerine ise Hasan Mutaf, Altan Özbilen ve Nuray Çelik Ceylan atandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında ise Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Haydar Ufuk Kale görevden alındı ve yerine Yalkın Giray Yüksel atandı.

13 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR

Karar ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçildi. Ağrı Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Göngör atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA

KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA

Karar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyeliklerine atamalar gerçekleştirildi. Atamalar sonrası kurul üyelikleri ise şu şekilde sıralandı:

"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Ercümend Arvas, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Mehmet İhsan Taşer, Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Mustafa Erhan Say, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Orhan Aydın ve Prof. Dr. Tamer Yılmaz.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Abdullah Atalar, Ahmet Akça, Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Atilla Arkan, İbrahim Taşel, Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Sinan Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Şule Alan, Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran Savaş İnan, Prof. Dr. Yavuz Atar ve Prof. Dr. Yusuf Alpaydın.

Ekonomi Politikaları Kurulu; Alparslan Çakar, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Hayrettin Demircan, Mehmet Ali Akben, Doç. Dr. Mehmet Fatih Ulu, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Nilüfer Bulut, Dr. Nurettin Canikli, Osman Çelik, Prof. Dr. Servet Bayındır ve Yiğit Bulut.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu; Akif Çağatay Kılıç, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Fikri Işık, Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Prof. Dr. Muhittin Ataman, Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Musfata Aydın, Prof. Dr. Nurşin Güney, Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ve Prof. Dr. Seyit Sertçelik.

Hukuk Politikaları Kurulu; Doç. Dr. Cem Duran Uzun, Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mahmut Koca, Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Uçum, Prof. Dr. Melikşah Yasin, Prof. Dr. Ömer Anayurt, Salih Cora, Selma Öztürk Pınar, Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Prof. Dr. Talat Canpolat, Uğur Kızılca, Vedat Ali Tektaş ve Prof. Dr. Yücel Acer.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Ali Saydam, Aram Kuran, Fecir Alptekin, Gökhan Yazgı, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Han Tümertekin Dr. Havva Hümeyra Şahin Oktay, Hülya Soydan, Prof. Dr. İskender Pala, Dr. Mustafa Sinan Genim, Orhan Gencebay, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Yusuf Özkır.

Sağlık Politikaları Kurulu; Ahmet Selim Köroğlu, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Prof. Dr. Hasan Türkez, Dr. İhsan Şahin, Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, Dr. Mustafa Uzun, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Özcan Erel, Dr. Sema Ramazanoğlu, Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Toker Ergüder, Zülfiye Füsun Kümet.

Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu; Abdulkadir Özbek, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Ali Arif Özzeybek, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Emine Özmete, Hayati İnanç, İdris Kardaş, Dr. İpek Coşkun Armağan, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Murat Yılmaz, Öznur Çalık, Prof. Dr. Recep Yıldız, Şahika Ercümen, Tarkan Zengin, Prof. Dr. Veysel Bozkurt.

Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu; Prof. Dr. Aykut Gül, Prof. Dr. Cenk Aydın, Prof. Dr. Eda Becer, Erdal Bahçıvan, Hüseyin Aydın, Dr. Mehmet Mehdi Eker, Muhammet Uğur Kaleli, Prof. Dr. Muhittin Özder, Ramazan Bingöl, Seyit Güngör Şarman, Zeyd Altun, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel.

Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu; Ali Hamza Pehlivan, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Prof. Dr. Fatma Zeynep Aygen, Fazlı Kılıç, Prof. Dr. Lütfi Akca, Dr. Mehmet Karabay, Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Mustafa Erdik, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Ömer Bulut, Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tuna Koç."

Editör: İHA AJANS