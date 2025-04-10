Eğitim-Sen Çorum Şubesi, proje okullarına yapılan yönetici ve öğretmen atamalarında liyakat ilkesinin göz ardı edildiğini belirterek, siyasi kadrolaşmaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı proje okullarına yönetici ve öğretmen atamalarına ilişkin yayımladığı sonuçlara sert tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, atamaların yine şeffaflıktan uzak ve liyakatten yoksun bir anlayışla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Proje okullarına yapılan atamalarda süreç; somut, ölçülebilir ve nesnel hiçbir kritere dayanmamakta; tamamen siyasi ve idari takdirle şekillenmektedir” denildi.

“SİYASİ SADAKAT, MESLEKİ LİYAKATİN YERİNİ ALMIŞTIR”

Açıklamada, “Mülakatlar, yandaş sendikalara sağlanan ayrıcalıklar ve şeffaflıktan uzak yöntemlerle proje okullarına yapılan atamalar, açık bir siyasi kadrolaşma aracına dönüşmüştür” ifadelerine yer verildi.

Eğitim Sen, nitelikli ve deneyimli birçok öğretmenin yalnızca siyasi tercihlerin dışında kaldığı için bu okullara atanmadığını vurgularken, bu durumun sadece kişisel mağduriyet yaratmadığını, aynı zamanda eğitimin kalitesini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Sendika, proje okullarına dair karar mekanizmalarının tamamen Bakanlık onayına bağlanmasının, liyakati ortadan kaldırdığını ve atamaları siyasal-sendikal yakınlık eksenine indirgeyen bir sistem yarattığını savundu.

“EĞİTİM KURUMLARI İKTİDARIN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR!”

Açıklamanın devamında, “Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Atamalarda mesleki kıdem, hizmet süresi, akademik yeterlilik gibi objektif kriterler gözetilmeli, proje okullarının statüsü keyfilikten arındırılmalıdır” çağrısında bulunuldu.

Eğitim Sen Çorum Şubesi, mevcut uygulamanın kamu yönetimi ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırı olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin yer değiştirme haklarının yalnızca proje okullarıyla sınırlandırılmasının da bir başka adaletsizlik olduğunu vurguladı.

Editör: Haber Merkezi