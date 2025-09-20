Sosyal medya hesabından “Çorum’da artan olaylar hakkında güne not” şeklinde bir paylaşımda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, huzurlu kent olan ilimizin eski günlerini arar hale geldiğini söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “

Son günlerde Çorum’da yaşanan olaylar, halkımızın huzurunu ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başlamıştır. Neredeyse her gece bir kavga, bir yaralama haberiyle güne uyanıyoruz. Çorum, bir dönem “huzur kenti” olarak anılırken, bugün geldiğimiz noktada eski günleri arar olduk.

Gerçekleri birbirimizden saklamaya gerek yok. “Huzurlu kent” imajı sosyal medyaya atılan iki video ile sağlanmaz. Vatandaşlarımız gece sokağa çıkmaya çekinir hale geldi.

Bu durumun daha fazla büyümeden Çorum Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından acilen ele alınması, gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Çünkü bu memleket bizim, bu sorumluluk hepimizin. Biz Çorum’da gerçek anlamda huzur istiyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi