Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Badminton İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 4 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde Haşim Kağan Töremiş, H.Utku Özdemir, Y.Talha Şerbetçi, Kutay Gökgöz, Ömer Faruk Tonbul ve Eren Murat Güngör oyuncu grubu ile mücadele eden Osmancık Atatürk Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, ikincilik kupası ise Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun oldu. Üçüncülük kürsüsüne Merkez Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu çıkarken, Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA