Türkiye Görme Engelliler Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ile Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çorum’da düzenlenen Görme Engelliler Futsal 1. Lig Final Müsabakaları hakkında detaylı istişarelerde bulunuldu. Organizasyonun işleyişi, sporcuların konaklama ve salon koşulları, müsabakaların genel değerlendirmesi gibi konular görüşülürken, Çorum’un ev sahipliğinden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Federasyon yetkilileri, şehrin spora olan ilgisi ve desteklerinden dolayı Çorum Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.