Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi. Çok sayıda okulun başvurmasına karşın öğretmenlerin daha sonra futsala geçmesi nedeni ile sadece üç okulun mücadele ettiği yıldız erkekler futbol il birinciliğinde Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nu 7-0, ikinci maçında da İskilip Azmi Milli Ortaokulunu ise 9-0 yenerek gol yemeden şampiyonluğu kazandı.

Günün diğer maçında ise İskilip Azmi Milli Ortaokulu, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nu 6-1 yenerek ikinci oldu.

İkinci olan İskilip Azmi Milli Ortaokulu ile üçüncü olan Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu kupalarını alırken, şampiyon Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’nun kupa ve madalyaları daha sonra toplu olarak verileceği öğrenildi.