Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası A Genç Erkekler Basketbol

Grup Birinciliği Tokat’ta yapıldı. Yusuf Mert Karacaköylü, Mert Musa Şahin, İbrahim Demiral, Deniz Özkubat, Baturay Köşkerler, Eren Adiyet, Egemen Etili, Yağız Düğen, Talha Saraç, Tuna Tokatlı, H.Yiğit Toprakçı ve Kenan Asaf Erem oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum temsilcisi Ada Koleji grubundaki iki maçını da Tokat temsilcisi ile oynadı. İlk maçını 71-46, ikinci maçını da 86-78 kazanan Ada Koleji yenilgisiz Türkiye yarı finallerine adını yazdırmayı başardı.

Çorum’un eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, son maçların ardından düzenlenen törende Ada Koleji öğrencileri ve öğretmenleri ile yakından ilgilenerek tebrik etti.