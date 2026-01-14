Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi lideri Amed Sportif Faaliyetler, geçtiğimiz hafta sahasında Arca Çorum FK’yı 1-0 yendiği maçla ilgili olarak 3 disiplin ihlalinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Amed’i “saha olayları”, “talimatlara aykırı hareket” ile taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk etti.

1.Lig ekiplerinden Vanspor, Boluspor maçındaki “saha olayları” ile “çirkin ve kötü tezahürat” nedenleriyle, Sakaryaspor, Bandırmaspor maçındaki “saha olayları” ve “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedenleriyle, Erzurumspor ise Sivasspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Iğdır FK’lı futbolcu Bruno, Sarıyer maçındaki “kural dışı hareketi”, Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter Erzurumspor maçındaki “kural dışı hareketi”, Manisa FK antrenörü Abidin Çakmak, Ümraniyespor maçındaki “sportmenliğe aykırı hareketi”, aynı maçta Ümraniyespor kaleci antrenörü Kerem Hasan Keskin ise “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiler.