Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın ikinci yarı iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin satışına başlanıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı kombineleri yüzde 50 indirimle, Saat Kulesi önündeki Hürriyet Parkı’nda yer alan Passolig satış noktasında, Passo Web Sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Kapalı Sol Tribün biletleri 1.750, VİP A-B ve E tribün biletleri 5.000, VİP C tribün biletleri ise 12.500 liradan satılıyor.

Kişi başı kombine alma limitinin 1 adet olduğuna vurgu yapılan açıklamada, satışların sadece Çorum FK logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine yapılacağı belirtilirken, genel satışta alınan kombinelerin bir sezon içerisinde 10 defaya kadar transfer edilebildiği hatırlatıldı.

BİLETLER DE SATIŞTA

Öte yandan, Adana Demirspor’la yarın akşam oynanacak Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 21.hafta maçının biletleri de satışa sunuldu.