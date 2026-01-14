Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 16 Ocak Cuma günü Adana Demirspor’la oynayacağı 21.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Kuvvet idmanının ardından diğer futbolcular saha çalışmasına geçerken, hasta olan Kadir Seven salon çalışmasına devam etti.

4v1 rondo ile devam eden antrenman dar alanda taktiksel oyunun ardından kaleli oyunla sona erdi.

Haftayı deplasmanda aldığı 1-0’lık Amed Sportif Faaliyetler yenilgisiyle kapatan ve Adana Demirspor maçında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Arca Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kırmızı-siyahlı takım, kendi saha ve seyircisinin önünde oynayacağı maçta net skorlu bir galibiyet alarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Adana Demirspor galibiyetiyle seri yakalamak isteyen Arca Çorum FK’da Adana Demir maçı öncesinde bahis cezalısı 4 oyuncunun yanı sıra Erkan Kaş ve Burak Çoban sarı kart cezalısı. Yurtdışına transferi gündemde olan Kadir Seven’in ise gribal enfeksiyona bağlı rahatsızlığı bulunuyor.

Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla mutlak galibiyet hedeflediği Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.