Arca Çorum FK’da, 1 yılı geçkin süredir altyapıda yer alan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çetinkaya’yı profesyonel yaparak A takım kadrosuna kattı.

Geçen sezon başında Bursa Kafkasspor’dan transfer edilen Furkan Çetinkaya, 29 Ekim’de, 3.Lig ekibi Kütahyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında son bölümde forma şansı bulmuş ve kısa sürede sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

2,5 YILLIK İMZA ATTI

Kulüp yönetimi, umut vadeden Furkan Çetinkaya’ya 2,5 yıllık profesyonel imza attırarak A takım kadrosuna dahil etti. Genç futbolcunun profesyonel yapılmasıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, altyapımızdan gelen ve akademi ligi sporcularımız arasında yer alan Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Furkan’a A Takım yolculuğunda başarılar diliyor, formamız altında nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.