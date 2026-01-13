Arca Çorum FK, 18 yaşındaki stoperi Taha İbrahim Reçber’i sezon sonuna kadar 3.Lig 3.Grup takımlarından Artvin Hopaspor’a kiraladı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Taha İbrahim Rençber’in, Artvin Hopaspor Kulübün’e geçici transferi konusunda kulüpler arasında anlaşma sağlanmıştır.

Taha İbrahim Rençber’e, kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ederiz. Artvin Hopaspor Kulübün’deki futbol kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” denildi.

Taha İbrahim, profesyonel futbolculuk kariyerinde Arca Çorum FK formasıyla Türkiye Kupası’nda 6 maçta 1 gol, 1 asistlik skor performansı sergilerken, ligde ise 2 karşılaşmada görev yaptı.