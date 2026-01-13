Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler Floor Curling İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen karma müsabakaları sonunda Merkez Mimar Sinan Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Merkez Güzel Sanatlar Lisesi ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları takdim edildi.