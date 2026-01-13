Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Hentbol Yarı Final Grup Birinciliği Burdur’da devam ediyor. 8 okulun 2 grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği yarı final grup birinciliğinde Çorum temsilcisi Eti Anadolu Lisesi A grubunda yer aldı. İlk maçında ilk maçında Antalya temsilcisi Halil Akyüz Anadolu Lisesi ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı 26-16 kazanmayı başardı. İkinci maçında ise İzmir Hayrettin Duran Anadolu Lisesi ile karşılaşan Eti Anadolu Lisesi sahadan 21-21 beraberlikle ayrıldı.

İki maçta 3 puanı hanesine yazdıran Çorum temsilcisi yarın (14 Ocak Çarşamba) saat 10.00’da Burdur Merkez Spor Salonu’nda Yozgat temsilcisi ile karşılaşacak. Eti Anadolu Lisesi bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.