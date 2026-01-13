Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Erkekler Halter İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Gençler A-B, yıldızlar ve küçükler olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen il birinciliğinde kaldırışlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen kaldırışlar sonunda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Abdulkerim Seçkin 53 kilo, Ahmet Doğru 55 kilo, Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’ndan A.Akın Karataş 70 kilo, Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Emirhan Metin 74 kilo, Emirhan Ataker 53 kilo, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan M.Hamza Karataş 88 kilo, Devlet Bahçeli Ortaokulu’ndan Yavuz Selim Düğenci 63 kilo, Toprak Sanayi Ortaokulu’ndan Yunus Eldoğan 71 kilo, Çorum Halk Eğitim Merkezi’nden 65 kiloda, Şehit Mustafa Solak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Necati Akyar 77 kiloda ve Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Salih Çağıl 155 kilo kaldırarak sıkletlerinde birinci oldular ve Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.