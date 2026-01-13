Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 19.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Arkasspor’un konuğu oldu. TVF Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setinde tutuk bir oyun ortaya koyan Çorum’un efeleri iki setide 25-22 kaybederek maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette toparlanan Kırmızı-Siyahlılar bu seti 25-22 kazanarak farkı 1’e indirdi. Dördüncü set denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde hata yapmayan Çorum’un efeleri bu seti de 26-24 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setinde tecrübeli oyuncularının file dibindeki ekstra oyunu ile seti 15-11 maçı da 3-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından hanesine 2 puan daha yazdıran Sungurlu Belediyespor puanını 33’e, Arkasspor ise aldığı 1 puanla puanını 26’a yükseltti.

SALON: İzmir TVF Atatürk.

HAKEMLER: Eyüpcan Kayışoğlu, Nazlı Emekçi.

İZMİR ARKASSPOR: Kadir, Eyüpcan, Hüseyin, Eren, Yiğit, Kerem, Rıdvan, Yusuf, Taha, Christopher, Muharrem, Semih.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha, Aleksei, Eren, Berkun, Erenhan, Mehmet, Abdulsamet, Burak, Eray, A.Kaan, Eneshan.

SÜRE: 2 saat 20 dakika.

SETLER: 25-22, 25-22, 22-25, 24-26, 11-15.