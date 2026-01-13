Arca Çorum FK, 16 Ocak Cuma günü, sahasında Adana Demirspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Haftayı Diyarbakır deplasmanında lider Amed Sportif Faaliyetler karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile kapatan Arca Çorum FK, Pazar günü başladığı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde, salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman sahada 5’e 2 pas idmanıyla devam etti. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, dar alan oyunlarının ardından kaleli oyunla antrenmanı sonlandırdı.

Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Arca Çorum FK ile lig sonuncusu Adana Demirspor arasında, 16 Ocak Cuma günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.