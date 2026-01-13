Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk olduğu lider Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 yenilerek önemli bir kayıp daha yaşadı. Bu yenilgi, kırmızı-siyahlı takımın Süper Lig hedefi için deplasman performansını artırması gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TAM 22 PUAN!

Arca Çorum FK, ligin kadro kalitesi en iyi takımlarından biri olmasına rağmen, 20.hafta itibariyle liderin 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında havlu atmış bir konumda bulunuyor. Süper Lig’e direkt çıkmak için ilk etapta ikinciliği kovalayan Arca Çorum FK, deplasmanda kaybettiği puanlarla hedefe giden yolda önemli yaralar aldı. Çorum temsilcisi, 20 deplasman maçının puan karşılığı olan 60 puanın 32’isini almayı başarırken, tam 32’sini de kaybetti.

11 deplasman maçında Adana Demirspor’u 3-0, Keçiörengücü’nü 2-1, Hatayspor’u ise 4-1 yenerek 3 galibiyet alabilen Arca Çorum FK 11 puan topladı.

Ümraniyespor ve Sivasspor’la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbulspor ve Esenler Erokspor’a 3-1, Bodrum FK’ya 4-0, Bandırmaspor, Erzurumspor ve Amed Sportif Faaliyetler’e ise 1-0 yenilen Arca Çorum FK tam 22 puan kaybetti.

Bir sonraki deplasman maçını 25 Ocak’ta Sarıyer’le oynayacak olan Arca Çorum FK, kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.