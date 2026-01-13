Osmancık, Ocak ayının son haftasında büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Osmancık’ta yapılacak.

Türkiye Badminton Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde, 26-27 Ocak tarihlerinde, Osmancık İlçe Spor Salonu’nda düzenlenecek şampiyonanın teknik toplantısı 26 Ocak Pazartesi günü, saat 9.00’da gerçekleştirilecek. Toplantının ardından ilk gün müsabakaları start alacak. 2 gün sürecek şampiyonanın açılış töreni 26 Ocak günü, saat 14.00’te yapılacak.

Müsabakalar sonunda, kategorilerinde ilk 3’e giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek.