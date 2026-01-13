Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, eğitim kategorisinde 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 5. sıraya yükseldiklerini belirterek, sadece akademik yayın yapan değil, aynı zamanda bilgiyi sahaya da taşıyan bir üniversite olduklarını söyledi.

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar ile Mehmet Yolyapar’ın hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında, makine ve imalat teknolojilerinde ihtisaslaştıklarını, savunma sanayii, enerji verimliliği, biyomalzeme üretimi ve endüstriyel otomasyon gibi alanlarda TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı ve AB destekli projeler ürettiklerini anlatan Rektör Öztürk, bu kapsamda 26 milyon lira kaynak ayrıldığını ve 50’nin üzerinde projenin desteklendiğini, TÜBİTAK projelerinden 46 milyon, AB projelerinden ise 167 milyon lira finans sağlandığını ifade etti.

HİTÜ Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Üniversite’nin dünyadaki yeri ile ilgili olarak da şu bilgiyi verdi:

“Eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, bu yıl 2191 üniversitenin sıralamasını sundu. Türkiye’den ise 109 üniversite sıralamalarda yer alabildi. Yani, Hitit Üniversitesi en saygın üniversiteler arasında yer aldı. Dünyada 1051+ bandında yer aldık. Türkiye’de ise genel kategoride sıralamaya girebilen üniversiteler arasında 41’inci, 2000 yılından sonra kurulan 35 devlet üniversitesi içinde ise 8’inci sırayı paylaştık. Dünyada Eğitim kategorisinde 465 basamak yükseldik. THE 2025 listesinde 1821’inci sırada yer alan Hitit Üniversitesi, 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 1356’ıncı sıraya yükseldi.”