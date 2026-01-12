Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya-Kemer’de, Türk güreşinin efsane isimlerinden Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan’ın anısına düzenlenen Uluslararası Turnuvada milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçiler 3 madalya daha kazandı.

Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Rusya, Kazakistan ve İran’dan sporcuların katılımıyla düzenlenen turnuvada, grekoromen stil 60 kiloda Mert İlbars’ın şampiyon, serbest stil 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak’ın ise ikinciliği elde etmesinin ardından bir altın madalya da Fatih Erdin’den geldi.

Hemşehrimiz Yasin Bolat’ın antrenörlüğünü yaptığı Serbest Güreş Milli Takımı’nda, 92 kiloda mindere çıkan Fatih Erdin, finalde Türk güreşçi Alperen Tokgöz’ü yenerek şampiyon oldu.

ŞENTÜRK VE SESSİZ’DEN BRONZ

Öte yandan, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçileri Yusuf Fatih Şentürk ve Mustafa Sessiz de derece yaptı. Yusuf Fatih Şentürk serbest stil 57 kiloda, Mustafa Sessiz ise serbest stil 97 kiloda üçüncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırdılar.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

Hemşehrimiz Yasin Bolat’ın antrenör olarak görev yaptığı Serbest Güreş Milli Takımımız turnuvayı şampiyonluk kupasıyla tamamladı.