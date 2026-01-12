Arca Çorum FK’nın Süper Lig yolundaki önemli rakiplerinden Iğdır FK’da, teknik direktör İbrahim Üzülmez’le yola devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Sarıyer karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör İbrahim Üzülmez, “Yabancı oyuncuyu da limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım. Bir hata olduğu zaman cezayı da oyuncu çekmeli. Hep teknik direktörler bu cezayı çekiyor! Hep hocalar değişmesin” derken, bu ifadeler deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığı şeklinde yorumlandı. Iğdır FK yönetiminin yaptığı değerlendirme sonucunda yola İbrahim Üzülmez’le devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Iğdır FK, İbrahim Üzülmez nezaretinde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.