45 öğrencisi sınavı kazanarak büyük bir başarı hikayesi yazan Çorum Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, ayrıca okulun 6/D sınıf öğrencisi Hüseyin Enes Çatal 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

2023/2024 Eğitim Öğretim yılı bursluluk sınavına 199 öğrencisi giren Çorum Yıldırım Beyazıt İHO, 45 öğrencisi bursluluk sınavını kazanmış olup, 50 öğrencisi 450 puanın üzerinde almış, 116 öğrencisi 400 ve üzerinde puan alarak büyük başarı elde etti.



Milli Eğitim Bakanlığı’nca her yıl yapılan bursluluk sınavında da başarısı ile dikkat çeken öğrenciler başarı oranı ile adeta özel okulları da geride bıraktı. Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Okul Müdürü Yakup Duran, “Bu yıl bursluluk sınavını 45 öğrencimiz daha kazanmıştır. Bir öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. İşin en güzel tarafı ise sınava giren 199 öğrencimizden 50 tanesinin 450 puan üstünde alması,116 öğrencimizin ise 400 ve üzerinde puan alması başarımızın tesadüfi olmadığının bir kanıtıdır. Bu başarıda emeği olan benim fedakar öğretmenlerime ve emek veren velilerime çok teşekkür ederiz. LGS sonuçlarında buluşmak üzere. Tüm sonuçlar yarın sitemizde ilan edilecektir” dedi.



Hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirten Yakup Duran, her başarının temelinde ekip çalışması, özverili çalışma olduğuna dikkat çekti. Başarıda emeği geçen okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Duran, hedeflerinin 2024 yılında yapılacak olan LGS'de devlet okulları arasında büyük bir başarı elde etmek olduğunu söyledi.