Çorum’da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmelerini sağlamak, kamu düzenini korumak ve genel asayişi temin etmek amacıyla alınacak tedbirler, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı şekilde ele alındı.

Çorum Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantıya Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İlçe kaymakamları ve daire amirleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İKİ AYRI TOPLANTI

İki ayrı bölümde gerçekleşen toplantının ilk bölümünde yılbaşı tedbirleri ele alındı. Yılbaşı nedeni ile yapılan toplantı Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Burada yapılan görüşmelerde trafik güvenliğinin artırılması, kamuya açık alanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılması, acil durumlarda koordinasyonun etkin şekilde sağlanması, vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapılması üzerinde duruldu.

Vali Ali Çalgan, yeni yıl öncesinde kurumlararası işbirliğinin önemine dikkat çekerek alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanacağını vurguladı.

GÜVENLİK TOPLANTISI

Yılbaşı tedbirleri toplantısının ardından yılın son İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı da Vali Ali Çalgan ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda; il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kurumlararası koordinasyonu gerektiren konular üzerinde duruldu.

GAMER VATANDAŞLARA 7/24

KESİNTİSİZ HİZMET VERİYOR

GAMER’in; vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve toplumda huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiği ifade edildi.

Vali Ali Çalgan, yaptığı konuşmada İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin; olay öncesi hazırlık, olay anı müdahale ve olay sonrası iyileştirme süreçlerinde bütünleşik bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Vali Çalgan ayrıca kurumlar arasında sağlanan etkin işbirliği ve koordinasyonun, olası risklerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

“2025’TE CİDDİ BİR GÜVENLİK

VE AFET SORUNU YAŞAMADIK”

Vali Çalgan, 2025 yılının ilimiz açısından ciddi bir güvenlik sorunu veya afet yaşanmadan tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek; bu sonucun planlı çalışmalar, güçlü kurumlar arasındaki uyum ve sahada görev yapan personelin özverili gayretleri sayesinde elde edildiğini dile getirdi. Çalgan, bu süreçte emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek önümüzdeki dönemde de aynı kararlılık, dikkat ve işbirliği anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Vali Ali Çalgan 2026 yılının ilimiz ve ülkemiz için huzurun, güvenliğin ve afetten uzak bir yaşamın hâkim olduğu bir yıl olması temennisinde de bulundu.

Toplantı; güvenlik ve acil durumlara yönelik yürütülecek faaliyetlerin planlanması, alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi