Türkiye Gençlik Vakfı Çorum İl Başkanlığı öncülüğünde bir çok sivil toplum kuruluşu tarafından Filistin’e Destek için basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada TÜGVA İl Başkanlığı tarafından organize edilen eylem bugün (26 Aralık 2025 Cuma günü) Cuma namazı çıkışında Ulucami önünde gerçekleşecek.

Siyonist İsrail’e karşı tepkilerin dile getirileceği, Filistinli şehitler için tek yürek olarak dua edileceği eyleme tüm Çorum halkı davet edildi.

Yapılan açıklamada; “ İşgalci güçlerin mazlum Filistin halkına yönelik sistemli zulmü ve insanlık dışı saldırıları hız kesmeden devam etmektedir. Bu zulme karşı sessiz kalmamak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak ve kamuoyunu bu vicdani sorumluluk etrafında birleştirmek amacıyla bir araya geliyoruz. TÜGVA Çorum İl Başkanlığı öncülüğünde, ilimizdeki sivil toplum kuruluşlarının (Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı) katılımıyla gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına katılımınızdan onur duyarız” denildi.

Muhabir: SELDA FINDIK