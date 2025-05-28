Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü Dr. İ. Türker Ejder, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun bu yıl 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda başlayacağını dile getirdi.

Bağımlılıklarla 105 yıldır kararlılıkla mücadele eden Yeşilay’ın, önleme, savunuculuk ve rehabilitasyon alanlarındaki faaliyetleri ile bağımsız nesillerin yetişmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Türker Ejder: “Yeşilay olarak spor ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye bisiklet Federasyonu işbirliği ile 12. Geleneksel Yeşilay bisiklet turu Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Bisiklet turunda Çorum olarak katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de bir defa Türkiye ikinciliği son iki yılda, üst üste Türkiye birinciliği elde etmiştir. 12. Geleneksel Bisiklet Turu’nun Çorum etabı 1 Haziran 2025 Pazar günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Kadeş Barış Meydanı’nda kayıtların alınması ile başlayacaktır. Bu yıl hediye olarak 12 adet bisiklet, 12 adet bisiklet kaskı, 10 adet akıllı saat, 10 adet güneş gözlüğü, 10 adet Yeşilay yağmurluğu, 10 adet futbol topu için tüm katılımcılara çekiliş kuponu verilecektir. Saat 11 00.’de protokol ve bisiklet severlerin katılımıyla bisiklet turu start alacaktır. Kent Park’a kadar devam edecek etkinlik Kent Meydanı’na gelen katılımcılara su ve meyve ikramı ile devam edecektir. Protokol konuşmalarının ardından etkinliğe katılanların kayıt sırasında almış oldukları sıra numarasına göre kura ile belirlenecek onlarca hediyenin çekilişi yapılacaktır. Tüm halkımızın bisiklet etkinliğine katılımını Çorum Yeşilay şubesi olarak bekliyoruz. Sağlığın keyfini birlikte sürmek dileğiyle” dedi.

Editör: Haber Merkezi