Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam, 2003 yılından beri belirli bölgelerinde görülen KKKA hastalarının mevsimsel olarak bu dönemde artış gösterdiğini ifade etti.

Baykam, “KKKA virüsünün nedene olduğu hastalık özellikle hayvancılıkla uğraşan kesimde, çiftçiler, mezbahalarda çalışanlar ya da kene ile teması olan kişilerde ortaya çıkıyor ve KKKA, sonuçta enfekte olan, yani bu virüsü taşıyan vertebralı, omurgalı hayvanlardan ya keneler aracılığı ile yani o hayvana tutunup beslenen bir kenenin daha sonra insana gelip tutunması ile bulaşıyor, ya da bu enfekte yani virüsü taşıyan hayvanın dokularıyla, kanıyla direk temasta bulaşabiliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en fazla bulaş yolu kene tutulması ile oluyor. Dolayısıyla hastalıktan korunmanın en önemli yolu kene ile teması en aza indirmek, korunmak ya da var olan keneden bir an önce uzaklaşmak.

KKKA hastalığı aslında başlangıç aşamasında bir çok enfeksiyon hastalığı ile de karışabilen bir hastalık. Grip ile çok karışabilir ya da diğer bazı enfeksiyonların ilk başlangıç günlerindeki bulgularla çok karışabilir. Hasta ilk bir kaç günlük inkübasyon döneminden sonra halsizlik, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bazen ishal şikayetleri ile karşımıza çıkıyor. Bu dönemde önemli olan şey hele de bu hastalığın görüldüğü bir bölgede yaşıyor ise öncelikle hayvan teması, kene temasının sorgulanması ki ilk başta bu şikayetlerle sipesifik olmayan diyoruz, bir çok enfeksiyonun ilk dönemlerinde olabilecek bulgular diyoruz, örnek olarak gripte de olabilecek bulgular olduğunda mutlaka KKKA açısından da göz önünde bulundurulup hekime yönlendirilmelidir.

Bu noktada halkın bilgili olması gerekiyor. Bu tip bulgular oluştuğunda, hele de hayvancılıkla uğraşılıyorsa hele ki kene teması varsa KKKA aklına gelmeli.

Özellikle de Çorum, Sivas, Tokat, gibi illerde özellikle ilk basamak başvurulard hekimlerin de aklına mutlaka KKKA hastalığı gelerek buna yönelik hem tetkiklerini hem de yönlendirmelerini yapmaları gerekiyor.

Baykam, KKKA hastalarının Hitit Üniversitesi Erol Oçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuranların tedavilerinin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde oldukça tecrübeli bir ekiple izlendiğini kaydederek, “Ululsal ve uluslararası düzeyde yaptığımız araştırmalarla elde ettiğimiz bu bilimsel araştırma sonucu ile hem ulusal rehberler hem kendi tecrübelerimiz doğrultusunda takip ediyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, ise virüsün hayvanlarda bulunduğunu ancak her hangi bir hastalık belirtisi olmadığını belirterek, hasta hayvanları ayıt etmek mümkün olmadığını kaydetti.

Çelikbaş, “Virüsün İnsanlara hayvanlara direk temas, kan ve doku, çıkartıları ile direk temas ya da hayvanlar üzerinde bulunan kenelerin insanları tutması ya da insanların hayvanlar üzerindeki keneleri toplaması ve bunları patlatması, öldürmesi sonucu ya da hasta insanları takibi sırasında hasta insanların çıkartılarıyla, kanlarıyla temas etmesi sonucunda bulaşabiliyor. Bunun dışında hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarına iğne batması, doku teması, kan teması yoluyla ya da laboratuvarda çalışırken bulaş söz konusu olabiliyor” dedi.

Hastalıktan korunmak için alınması gereken önlemlerden bahseden Çelikbaş, “Bu önlemleri halkın alması gereken önlemler, sağlık çalışanlarının alması gereken önlemler olarak iki başlık altında düşünebiliriz. Şu anda hastalığın tam mevsimindeyiz. Aslında biz Nisan başında itibaren geçmişte hastalığı görüyorduk ama iklimin değişmesi, uzun süre soğuk havanın devam etmesi, yağışlar nedeni ile kenelerin uyanması da biraz gecikti." ifadesini kullandı.

Çelikbaş, Mayıs ayı başından itibaren Çorum'da kene vakalarının görülmeye başladığını kaydederek şu uyarılarda bulundu: "Bu süreçte halka en önemli uyarımız şu olmalı. Doğada bu keneler bizim bölgemizde bulunuyor. Hastalık endemik özellikle bizim bölgemiz dediğim, İç Anadolu’nun Kuzey’i, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi.

Bu bölgelerdeki illerde endemik hastalık. Onun için hayvan bakımı sırasında, doğaya çıktıkları sırada, mutlaka korunma yöntemlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl korunacaklar? Doğada bulundukları sırada kişilerin açık ren kıyafetler giymeleri kenenin görünmesi açısından önemli. Ayrıca kapalı kıyafetler giyilmesi, kenenin tutunmasını engelleyecek şekilde pantolon paçalarının çorap içine sokulması korunmada ilk alınacak tedbirler arasında. Eve döndüklerinde de bu kişilerin özellikle koltuk altı, kulak arkası, kasık bölgesi, meme altı gibi kıvrımların fazla olduğu bölgeleri direk kontrol etmeleri, göremedikleri bölgelerinde bir yakını tarafından kontrol edilmesinin sağlanması.

Kenenin vücutta fazla kalmasını engellemek çok önemli. Çünkü kene ile temas süresi uzadıkça, virüs ile temas süresi artıyor, bu nedenle erken dönemde tutunmuş olan kenenin uzaklaştırılması gerekir.”

Kene ile teması olduğunu farkeden vatandaşların hemen hastaneye koşmasına gerek olmadığını belirten Çelikbaş, “Kenenin bir an önce çıkarılması gerekiyor. Ama keneyi çıkartırken de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Çıplak elle keneyi çıkarmamak ezmemek gerekiyor. Keneyi vücuttan kopartmadan çıkarmak gerekiyor” diye konuştu.