“Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında öğrenciler, toprağı tanıma fırsatı buldu. Çocukların hem doğayla iç içe vakit geçirdiği hem de çevreyi koruma sorumluluğunu öğrendiği etkinlik, okul bahçelerinde büyük ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu etkinlik, çocuklarımızın toprağı tanımasını ve doğayı koruma bilinci geliştirmesini amaçlıyor. Bugün temizle, yarın nefes al! Doğa bizim emanetimizdir. Yeşil Vatan hepimizin emaneti.”

Muhabir: Haber Merkezi