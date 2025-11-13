Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 28 Ekim 2025 tarihli ve 96140 sayılı talimatı kapsamında, malmüdürlükleri bünyesindeki bağlı vergi daireleri kapatılarak, mükellefleri yeni kurulan vergi dairesi müdürlüklerine devredildi. Bu çerçevede, Çorum Defterdarlığı’na bağlı olarak Akşemseddin Vergi Dairesi Müdürlüğü kuruldu.

Yeni vergi dairesi, 10 Kasım 2025 tarihi itibariyle Valilik Ek Hizmet Binası A Blok 4. katta hizmete başladı. İl merkezindeki müdürlük, Boğazkale, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Ortaköy ve Uğurludağ ilçelerini kapsayacak şekilde faaliyet gösterecek.

Vatandaşlara en yakın noktadan hizmet sunmak amacıyla, bu ilçelerde Akşemseddin Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı şubeler kuruldu. Artık mükellefler, vergi işlemlerini il merkezine gelmeden, bulundukları ilçelerdeki şubelerden kolayca gerçekleştirebilecek.

Çorum Defterdarı Erkan Ciğer, yapılanma hakkında bilgi vererek şu açıklamayı yaptı:

“Mükelleflerimizin işlemlerini hızlı, etkin ve yerinde yapabilmeleri için bu yeni yapılanmayı hayata geçirdik. Amacımız, vergi hizmetlerinde vatandaş odaklı bir sistem oluşturmaktır.”

Muhabir: SELDA FINDIK