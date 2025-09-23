ÇESOB Başkanı Recep Gür, ORKASİFED (Orta Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu) Başkan Yardımcısı Pelin Tuğut ile İŞKAD (İş Kadınları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Sucu Benli’nin nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Recep Gür, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu belirterek, Çorum esnafının sorunları, yerel ekonomik gelişmeler ve kadın girişimcilerin bölgesel kalkınmadaki rolüne ilişkin verimli bir sohbet yaptıklarını ifade etti. Ziyaret vesilesiyle, sivil toplum kuruluşları arasındaki dayanışmanın ve işbirliğinin öneminin bir kez daha vurgulandığını kaydetti.

Gür, nazik ziyaretleri için Pelin Tuğut ve Zehra Sucu Benli’ye teşekkür ederek, Çorum esnafının güçlenmesi ve bölge ekonomisinin gelişmesi için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

