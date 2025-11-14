Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED), 10-16 Kasım Uluslararası Girişimcilik Haftası çerçevesinde “Yarın Biziz” sloganı ile Mentorlük (İş Dünyasına Hazırlık ve Sosyal Girişimcilik) Programı düzenliyor.

Aralık 2025 – Nisan 2026 tarihlerinde Samsun ve Çorum illerinde uygulanacak programı, OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) desteğiyle, Hitit Üniversitesi, Çorum İş Kadınları Derneği, Samsun İş Kadınları Derneği, Samsun İş İnsanları Derneği ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi paydaşlığında, Genç ORKASİFED yürütecek.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, programın hedefini şöyle özetledi:

“Biz, gençlere fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. MentörX Connect, sadece bir eğitim programı değil, yeni nesil liderlik hareketi.

Projemiz Samsun ve Çorum illerinde yürütülecektir.

OKA ile protokol imza törenini tamamladığımız projemize menti başvuruları sürecini başlatmış bulunuyoruz. Programımıza başvurmak isteyen mezun gençlerimiz ve üniversite öğrencilerimiz, detaylı bilgiye www.orkasifed.org.tr web sitemizden ve Çorum Belediyesi İş ve Kariyer Merkezinin www.cokis.com.tr den ulaşarak başvuru yapabilirler. Sayı sınırlıdır.

MentorX Connect, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) tarafından tasarlanan yenilikçi bir mentorlük, eğitim ve sosyal girişimcilik programıdır.

Program ile, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç girişimcileri; deneyimli profesyoneller ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya getirerek, bireysel gelişim, kariyer planlama ve toplumsal etki üretimi alanlarında bütüncül bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

MentorX Connect, sadece bilgi aktarımına dayalı bir mentorlük modeli yerine, karşılıklı öğrenme, paylaşım ve iş birliği kültürünü merkezine alan bir yaklaşım benimsemekte. Bu yönüyle hem menteelerin kariyer yolculuklarını destekleyecek, hem de mentorlerin gençlerden yeni bakış açıları kazandığı “tersine mentorlük” anlayışını uygulayacak.

Program, Orta Karadeniz bölgesinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasında kalıcı bir köprü kurarak; bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, sürdürülebilir bir mentorlük ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.”