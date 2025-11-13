Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için yarın Çorum’da düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle bazı caddelerde araç parkına izin verilmeyecek.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cenaze töreni dolayısıyla yarın saat 08.00’den itibaren Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi Ulu Mezarlık istikametine, Akşemseddin Camisi çevresi, Hıdırlık kavşağından Tuzcular kavşağı istikametine, İnönü Caddesinin Tuzcular kavşağından Saat Kulesine kadar giriş istikameti, Saat Kulesinden Çorum Şehitliğine kadar gidiş istikametine tek taraflı araç parklarına müsade edilmeyecek.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ