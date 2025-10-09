Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, geride kalan 9 haftalık periyotta 18 puan toplarken, lider Bodrum FK’nın 2 puan gerisinde, averajla 4.sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlı takım, rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

YERLİLER:10

YABANCILAR: 5

Ligin en az gol yiyen 4 takımından biri olan Arca Çorum FK, attığı 15 golle de en golcü 8 takımından biri durumunda.

Arca Çorum FK’nın hücum hattında yabancı oyuncular ağırlıkta olmasına rağmen yerli oyuncuların daha çok skor üretmesi dikkat çekiyor.15 golünün tam 10’u Türk futbolculardan gelirken, yabancı oyuncular 5 gol atabildi.

Yerli oyunculardan Oğuz Gürbulak 4, Atakan Akkaynak ve Yusuf Erdoğan 2’er, Ferhat Yazgan ve Oğulcan Çağlayan 1’er gol atarken, yabancı oyunculardan Emeka Eze ve Braian Samudio 2’şer kez, Pedrinho ile 1 kez fileleri havalandırdı.

YERLİLERİ EN SKORER İKİNCİ TAKIM

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde sadece yerli futbolular oynasaydı, atılan goller sonrası oluşan puan tablosuna göre Arca Çorum 23 golle 2.sırada yer alacaktı. Bu alanda zirve 24 puanla Erzurumspor’un. Arca Çorum FK’yı 18 puanla Sivasspor, 17 puanla Esenler Erokspor, 14’er puanla da Sakaryaspor’la Ümraniyespor izliyor.

Sarıyer 4 puanla son sırada, Hatayspor 5 puanla 19.sırada, Keçiörengücü 7 puanla 18.sırada, İstanbulspor ise 8 puanla 17.sırada yer alarak düşme hattında yer alıyor.

YABANCILARLA 10.SIRADAYIZ

Yabancı futbolcuların golleri sonucu oluşan puan tablosunda ise Arca Çorum FK pek iç açıcı bir konumda bulunmuyor. Kırmızı-siyahlı ekibin, bu alanda İstanbulspor, Sivasspor ve Hatayspor’la birlikte 11 puanı bulunuyor. Bu takımlar 10.sırayı paylaşırken, Pendikspor 21 puanla lider durumda. Pendikspor’u 19’ar puanla Bodrum FK ve Esenler Erokspor izlerken, Amed Sportif Faaliyetler 17, Bandırmaspor 16, Iğdır FK ve Keçiörengücü ise 15’er puana sahip.

7 puanlı Erzurumspor 17.sırada yer alırken, 6’şar puanlı Manisa FK ve Ümraniyespor ile 1 puanlı Adana Demirspor ise düşme hattında yer alan diğer takımlar olarak dikkat çekiyorlar.