Çorum’da, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” etkinlikleri çerçevesinde, tekvando turnuvası düzenlenecek.

Tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli’nin yaptığı açıklamaya göre, 12 Ekim Pazar günü, Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenecek turnuvada 2011-2012 ve 2013 doğumlu kız tekvandocular mücadele edecek. Müsabakalar saat 08.30’da başlayacak olup, 29, 33, 37, 41, 44, 47, 51, 55, 59 ve +59 kilolarda müsabaka yapılacak. Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

Çorumlu sporseverleri müsabakaları izlemeye davet eden İshak Kepçeli “Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek. Dünya Kız Çocukları günü kutlu olsun” dedi.