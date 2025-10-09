Arabica Coffee House Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Sungurlu Belediyespor, 3.hafta maçında konuk olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’a 3-0 kaybederek üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Sezona Konya deplasmanında aldığı 3-2’lik Karapınar Anadolu Leoparları galibiyetiyle başlayan Sungurlu Belediyespor, ilk iç saha maçında, geçen hafta İzmir temsilcisi Arkasspor’a son derece çekişmeli geçen mücadelede 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alırken, 3.hafta maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’a konuk oldu. Sezona evinde aldığı 3-1’lik 1954 Adanaspor galibiyetiyle başlayan geçtiğimiz haftayı ise Gümüşhane Gümüşsu’yun ligden çekilmesi nedeniyle maç yapmadan geçiren Kağıtspor’la Sungurlu Belediyespor, Kocaeli Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaştı.

Çekişmeli geçen ilk seti 25-21 kaybeden Sungurlu Belediyespor, ikinci sette bir varlık gösteremedi ve 25-10’luk sonuçla setlerde durum 2-0’a geldi. Çorum ekibi, üçüncü sette rakibine üstünlük kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu seti de 25-20 kaybeden Sungurlu ekibi sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Sungurlu Belediye 10.sıraya gerilerken, puanını 6’ya yükselten Kocaeli temsilcisi 2.sıraya yerleşti.