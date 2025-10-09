Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, yeni sezon öncesinde futbol hakemlerinin antrenmanını ziyaret etti.

Ziyarette hakemlere tatlı ikramında bulunan Arıcı ve Ayan, sezon öncesi hazırlık sürecinde tüm hakemlere başarı dileklerini ilettiler.

ASKF Başkanı Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Ayan’ı antrenmanda Hakem Atama Sorumlusu Mustafa Bıçakcı karşıladı. Antrenman sonunda hakemlerle bir araya gelinerek sohbet edildi, yeni sezonun hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca geçtiğimiz haftanın maç raporu, il hakemi İsmail Sırma tarafından Engin Ayan’a teslim edildi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum hakemlerine güvendiklerini ifade ederek, İl Hakem Kurulu’nun Ocak ayından itibaren klasmana ve bölgesele hakem gönderen bir kurum olacaklarına inandığını belirtti. Yeni sezonda tüm hakemlere başarı dileklerini bir kez daha yineleyen Arıcı, ASKF olarak her zaman hakemlerin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.