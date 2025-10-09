Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları’nda voleybolda kadınların Çorum şampiyonu belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen 3.Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol Turnuvası’nda Çorum ayağı sona erdi. 3 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada maçlar Yeni Spor Salonu’nda oynandı. Renkli görüntülere sahne olan maçlar sonunda Çorum Valiliği A takımı şampiyon olmayı başarırken, Çorum Valiliği B takımı ikinci, Sağlık İl Müdürlüğü ile üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Çorum ayağını bir ve ikinci sırada tamamlayan Çorum Valiliği A ve B takımları 2-7 Kasım tarihleri arasında Bartın’da gerçekleşecek olan bölge müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.