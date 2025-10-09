Çorumlu güreşçi Hasan Çavdar, Balkan şampiyonasında altın madalya kazandı.

Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası’nda, serbest stil 52 kiloda mindere çıkan Hasan Çavdar, karşılaştığı tüm rakiplerini bir bir yendi ve şampiyonluk ipini göğüsleyerek Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Emirşah köyü nüfusuna kayıtlı olan Hasan Çavdar, Ankara’da ikamet ediyor. Çavdar, güreş hayatını Ankara Büyükşehir Belediye EGO Spor Kulübü’nde sürdürüyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYON

Öte yandan, U15 Serbest Güreş Milli Takımımız da Balkan şampiyonluğunu kazandı. Türkiye, 4 altın, 6 gümüş, 5 de bronz olmak üzere 15 madalya ile takımlar genel klasmanında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye’nin ardından Bulgaristan ikinciliği, Romanya ise üçüncülüğü elde etti.