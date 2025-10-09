Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tahsin Tam, memleketinin takımı Bursaspor’la anlaştı. Yeşil-beyazlı kulüpte ikinci Tahsin Tam dönemi başladı.
2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Adem Çağlayan’la yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü buldu. 2022-2023 Sezonunda da 12 maçta Burasspor’u çalıştıran 48 yaşındaki Tahsin Tam’la anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Tahsin Tam, sezona Arca Çorum FK’da başlamış ve 20 Eylül’de yollar ayrılmıştı.
