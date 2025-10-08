Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 4.hafta maçında Arca Çorum FK’nın U19’ları Ankara’da Keçiörengücü’ne konuk oldu. Elmadağ Stadı’nda oynanan karşılaşmanın henüz 4.dakikasında 1-0 geriye düşen Kırmızı-Siyahlılar 8.dakikada Deniz’in golü ile skoru dengeledi. Daha sonra hem ilk yarıda, hem de ikinci yarıda denk bir mücadele ortaya koyan iki takım son bölüme 1-1 eşitlikle girdi. Dakikalar 82’i gösterdiğinde ev sahibi Keçiörengücü skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede başka gol çıkmayınca karşılaşma 2-1 Ankara temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 9’a yükseltirken, Arca Çorum FK ise 1 puanda kaldı.