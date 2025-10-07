Yeni sezonda, 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Sungurlu Belediyespor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmeyi hedefleyen Sungurlu ekibi, geçen sezonu Samsun Süper Amatör Lig’inde şampiyon olan Ladik Belediyespor’da geçiren 23 yaşındaki Trabzonlu forveti oyuncusu Oğuzhan Şener’i kadrosuna kattı. Oğuzhan Şener, Ladik’te 11 karşılaşmada 2 gol attı.

1461 Trabzon’un altyapısında yetişen Oğuzhan Şener, Görelespor ve Yeşil Çivrilspor formalarıyla Bölgesel Amatör Lig’de oynadı.